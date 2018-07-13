Chafariz passa por limpeza e reforma em comemoração ao aniversário da cidade

Aquidauana
Atrativo estava desativado porque a bomba havia estragado com excesso de sujeira
A Prefeitura Municipal de Aquidauana está revitalizando, na manhã desta nesta sexta-feira (13) o chafariz da Praça Nossa Senhora da Conceição, já pensando nas comemorações do aniversário da cidade, que acontece no próximo dia 15 de agosto.
Conforme Rogério da Silva Sanches, um dos técnicos responsáveis pela manutenção da iluminação pública da cidade, já foi feita toda a manutenção de iluminação na Igreja Matriz. "Também retornaremos com a bomba do chafariz para que tudo fique pronto no aniversário de Aquidauana", explicou.
Ainda segundo Rogério, o chafariz não estava funcionando por conta dos galhos de árvores e folhas que caíram na piscina e por isso a bomba havia sido danificada. "Agora arrumamos a bomba para que volte a funcionar. Vamos agora esgotar a água e limpar o local para deixar a água do chafariz bem limpa", concluiu.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS