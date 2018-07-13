Chafariz passa por limpeza e reforma em comemoração ao aniversário da cidade

A Prefeitura Municipal de Aquidauana está revitalizando, na manhã desta nesta sexta-feira (13) o chafariz da Praça Nossa Senhora da Conceição, já pensando nas comemorações do aniversário da cidade, que acontece no próximo dia 15 de agosto.

Conforme Rogério da Silva Sanches, um dos técnicos responsáveis pela manutenção da iluminação pública da cidade, já foi feita toda a manutenção de iluminação na Igreja Matriz. "Também retornaremos com a bomba do chafariz para que tudo fique pronto no aniversário de Aquidauana", explicou.

Ainda segundo Rogério, o chafariz não estava funcionando por conta dos galhos de árvores e folhas que caíram na piscina e por isso a bomba havia sido danificada. "Agora arrumamos a bomba para que volte a funcionar. Vamos agora esgotar a água e limpar o local para deixar a água do chafariz bem limpa", concluiu.

*Com informações de Luiz Guido Jr.