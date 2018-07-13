Reforma da Igreja Matriz de Aquidauana deve durar até dezembro, diz padre

As obras de pintura e revitalização da Igreja Matriz, um dos cartões postais de Aquidauana, tiveram início em junto e devem durar até o próximo mês de dezembro, para comemorações da Festa da Padroeira. Segundo o Padre Tiago Machado, o projeto foi orçado em R$ 200 mil e conta com diversas melhorias, incluindo recuperação de torres, do telhado, do forro e a construção de banheiros novos com acessibilidade de fraldário.

Tiago explicou que metade da arredação do leilão do ano passado foi utilizada no projeto e agora a paróquia está com campanha, arrecadando contribuições dos fiéis por meio de carnês. "Quem fez o projeto foi uma arquiteta do Paraná, que só cuida de igrejas, então podemos dizer que estamos acompanhados de especialista", disse o padre.

Dentro do projeto está incluída ainda a construção de um jardim, motivo pelo algumas árvores que já estavam mortas foram retiradas. "A Secretaria de Meio Ambiente analisou a situação e acompanhou a retirada das cinco árvores, para que possamos dar lugar a um belo jardim", pontuou o pároco.





Colaborou Luiz Guido Jr.

