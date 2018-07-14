Sábado com tempo parcialmente nublado a claro em Aquidauana e Anastácio

Tempo
o geral, o dia deve ser de tempo seco, sem previsão de chuva
O sábado será de tempo claro a parcialmente nublado nas cidades de Aquidauana e Anastácio, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia terá temperatura mínima de 12C e máxima de 26°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 25% e 85%, com ventos fracos e moderados. No geral, o dia deve ser de tempo seco e, obviamente, sem previsão de chuva.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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