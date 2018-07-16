Mulher tenta apartar briga e leva dois socos do próprio irmão

Violência doméstica não é só entre cônjujes ou companheiros de relacionamento. Caso de agressão contra mulher foi registrado na noite deste domingo (15) na reta do Taboco, Bairro Nova Aquidauana.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma moça de 24 anos estava na casa do pai juntamente com o irmão, de 18 anos. Em dado momento, o rapaz se desentendeu com o pai e depois com uma colega que estava na residência.