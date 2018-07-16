Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:17

Buscar

Últimas notícias
X

Violência doméstica

Mulher tenta apartar briga e leva dois socos do próprio irmão

O caso aconteceu na reta do Taboco, Bairro Nova Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/07/2018 às 07:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Violência doméstica não é só entre cônjujes ou companheiros de relacionamento. Caso de agressão contra mulher foi registrado na noite deste domingo (15) na reta do Taboco, Bairro Nova Aquidauana.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma moça de 24 anos estava na casa do pai juntamente com o irmão, de 18 anos. Em dado momento, o rapaz se desentendeu com o pai e depois com uma colega que estava na residência.

Leia Também

• Violência contra a mulher é tema do Prêmio de Jornalismo do TJMS

• Lei cria medidas para combater violência obstétrica nos hospitais de Mato Grosso do Sul

• Seminário discute combate à violência contra a mulher nos municípios de fronteira

Ambos entraram em luta corporal, no instante em que a irmã tentou apartar a briga. Por ter se "intrometido", a moça levou dois socos desferidos pelo próprio irmão: um no olho esquerdo e outro na cabeça.

A moça precisou de atendimento no PS de Aquidauana, pois seu olh ficou muito lesionado. O caso segue para investigação e medidas cabíveis. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo