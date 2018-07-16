Mulher tenta apartar briga e leva dois socos do próprio irmão

Violência doméstica
O caso aconteceu na reta do Taboco, Bairro Nova Aquidauana
Violência doméstica não é só entre cônjujes ou companheiros de relacionamento. Caso de agressão contra mulher foi registrado na noite deste domingo (15) na reta do Taboco, Bairro Nova Aquidauana.
Segundo consta no boletim de ocorrência, uma moça de 24 anos estava na casa do pai juntamente com o irmão, de 18 anos. Em dado momento, o rapaz se desentendeu com o pai e depois com uma colega que estava na residência.
Ambos entraram em luta corporal, no instante em que a irmã tentou apartar a briga. Por ter se "intrometido", a moça levou dois socos desferidos pelo próprio irmão: um no olho esquerdo e outro na cabeça.
A moça precisou de atendimento no PS de Aquidauana, pois seu olh ficou muito lesionado. O caso segue para investigação e medidas cabíveis.
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