Envolvido na morte de empresário que chocou Aquidauana, jovem é preso novamente

Conforme o registro policial, equipe da GETAM estava realizando patrulha na cidade, na Rua João Queiroz, Jardim Campanário, em Anastácio, quando recebeu denúncia anônima de um morador a respeito de uma residência, onde teria pessoas entrando e saindo em atitude suspeita.

Ele foi reconhecido por um leitor do jornal O Pantaneiro por ter roubado um carro em Anastácio em 2015. Em 2017, esteve diretamente envolvido no latrocínio de Ronaldo Batista, empresário assassinado brutalmente em Aquidauana. Dessa vez, aos 22 anos, W.O foi preso em flagrante por tráfico de drogas e sem permissão para dirigir. O caso aconteceu nesta quarta-feira (18) por volta das 19h30 da noite.

Os policiais permaneceram em vigilância no local por aproximadamente 30 minutos. Havia um veículo branco em frente à residência, e o morador, ao sair com o carro com placas de Campo Grande, foi abordado pela viatura. Tratava-se de W.O, conhecido em Aquidauana por ter se envolvido no crime que assassinou Ronaldo Batista.

Questionado pelos policiais sobre onde morava de fato, W. entrou em contradição diversas vezes, dizendo que morava no Bairro Nova Aquidauana, mas acabou confessando que morava mesmo no local próximo à abordagem feita pelos militares.

A PM ainda perguntou se morava com mais alguém na residência. W. disse que não e que os policiais poderiam verificar a casa. Durante a busca, foi encontrado na cozinha um pote de achocolatado com um saco branco contendo diversas pedras de pasta base de cocaína em seu estado bruto, totalizando aproximadamente 18g, mais 5 paradinhas prontas para a comercialização.

W. alegou que teria pego 100g da substancia pelo valor de R$ 750 no início do mês em Corumbá, e que essas 18g que sobraram renderiam aproximadamente 120 trouxinhas de pasta a base de cocaína prontas para comercialização revendidas pelo valor de R$10 reais cada.

No momento em que os policiais estavam colhendo o depoimento, a ex-mulher de W. chegou ao local. Ela disse aos militares que ele não era usuário de drogas, mas que tinha conhecimento de que ele comercializava as substâncias ilegais, um dos motivos pelo qual o casal teria se separado.

Ao final da ocorrência, W. recebeu uma ligação perguntando se ele teria conseguido trazer e guardar a encomenda da fronteira. Mais uma vez indagado, o criminoso entrou em contradição sobre que encomenda seria essa.

A casa caiu

W. admitiu que a "casa teria caído para ele" e confessou que havia diversos tabletes de maconha também na casa abandonada ao lado de onde morava. W. teria pego o veículo Fiat Uno com a pessoa com apelido de Tibiba para buscar o entorpecente na cidade de Bela Vista, e que o homem mencionado teria vindo na função de batedor da cidade de Miranda até Anastacio e já teria um comprador para o entorpecente na cidade de São João Del Rey, em Minas Gerais.

O celular de W. tocou inúmeras vezes enquanto os policiais faziam os procedimentos da prisão, conforme consta no boletim de ocorrência.

Novamente à disposição da Justiça

Preso em flagrante na noite de ontem, W. já está novamente à disposição da Justiça. Entretanto, quanto ao crime em que esteve envolvido no ano passado, ele estava em liberdade há 2 meses. Conforme informações preliminares, a Justiça só o condenou na ocasião da morte de Ronaldo Batista por receptação da Saveiro do empresário morto em junho de 2017.

Na época, os menores disseram à Polícia que mataram Ronaldo a mando de W. Como de praxe, negou sua participação durante o julgamento e a Justiça entendeu que W. não foi o mandante do crime, por isso estava em liberdade.

Um dos menores envolvidos no assassinato de Ronaldo cometeu suicídio dentro da Unei de Corumbá em maio deste ano.

*Com informações de Luiz Guido Jr.