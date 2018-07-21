Previsão de tempo nublado e seco neste sábado em Aquidauana e região

Tempo
Como tem sido nos últimos dias deste período de inverno, não há previsão de chuva para a área
A previsão para este sábado é de tempo seco em Aquidauana e região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de parcialmente nublado a nublado, com temperatura de 13° a 24°C, e umidade relativa do ar variando entre 30% e 75%. Como tem sido nos últimos dias deste período de inverno, não há previsão de chuva para a área.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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