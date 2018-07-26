Mãe perde a cabeça e surra filha de 13 anos com chinelo, chuteira e cinto

Violência doméstica
O caso aconteceu na noite de ontem em Aquidauana. O Conselho Tutelar teve de ser acionado
Na noite desta quarta-feira (25), a Força Tática da PM foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal/violência doméstica no Pronto Socorro de Aquidauana. Uma pré-adolescente de 13 anos deu entrada no hospital com várias lesões no corpo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a garota já acompanhada da sua tia, as duas residentes do Bairro Aquidauana.
Conforme foi divulgado pelo radialista Ronaldo Régis, no programa "Na Mira", a tia da menina relatou aos policiais que após uma discussão com a mãe, esta passou a agredí-la. A menina teria contado à tia que sua mãe usou chinelo, chuteira, e um cinto para bater na filha. A menina saiu correndo em direção à casa da tia para pedir socorro.
A tia da pré-adolescente ainda disse aos policiais que a menina chegou em sua casa com a blusa toda rasgada, chorava muito e se queixava de dor nas costas. Já no Pronto Socorro do Hospital Regional, a menina passou pelo atendimento da médica plantonista e foram constatadas várias lesões e dores nas costas. A equipe da Rotai acionou o Conselho Tutelar que chegou ao PS e acompanhou a menina até à Delegacia de Polícia Civil.
Ainda não se sabe o motivo da discussão, mas a mãe perdeu a cabeça e surrou a filha. A Polícia Civil deverá encaminhar o procedimento à Justiça
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