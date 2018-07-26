Mãe perde a cabeça e surra filha de 13 anos com chinelo, chuteira e cinto

Na noite desta quarta-feira (25), a Força Tática da PM foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal/violência doméstica no Pronto Socorro de Aquidauana. Uma pré-adolescente de 13 anos deu entrada no hospital com várias lesões no corpo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a garota já acompanhada da sua tia, as duas residentes do Bairro Aquidauana.

Conforme foi divulgado pelo radialista Ronaldo Régis, no programa "Na Mira", a tia da menina relatou aos policiais que após uma discussão com a mãe, esta passou a agredí-la. A menina teria contado à tia que sua mãe usou chinelo, chuteira, e um cinto para bater na filha. A menina saiu correndo em direção à casa da tia para pedir socorro.