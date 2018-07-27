Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:24

Buscar

Últimas notícias
X

Tentativa de homicídio

Homem é atingido no braço por desafeto ao sair de boate em Aquidauana

O caso aconteceu por volta das 22h30 no centro da cidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/07/2018 às 07:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mais um caso de tentativa de homicídio aconteceu no centro de Aquidauana na noite desta quinta-feira (26). Por volta das 22h30, um homem de 32 anos, ao sair de uma boate famosa da cidade, foi atingido por um disparo de arma de fogo.

Conforme o boletim de ocorrência, o disparo acertou o músculo do braço direito, por trás. O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado. Durante o atendimento, ao ser questionado, a vítima disse que havia sido abordada por dois homens, um deles desafeto do rapaz alvejado, mas não há a motivação específica no registro policial.

O rapaz foi levado ao PS de Aquidauana e foi orientado para que comparecesse à DP para mais esclarecimentos. O caso segue para investigação.

Leia Também

• Polícia Civil prende autor de dupla tentativa de homicídio no Bairro Nova Aquidauana

• Piloto diz ter feito pouso forçado após dois homicídios em pleno voo

• Mantida prisão de acusado de tentativa de homicídio em Sidrolândia

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo