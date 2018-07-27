Homem é atingido no braço por desafeto ao sair de boate em Aquidauana

Mais um caso de tentativa de homicídio aconteceu no centro de Aquidauana na noite desta quinta-feira (26). Por volta das 22h30, um homem de 32 anos, ao sair de uma boate famosa da cidade, foi atingido por um disparo de arma de fogo.

Conforme o boletim de ocorrência, o disparo acertou o músculo do braço direito, por trás. O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado. Durante o atendimento, ao ser questionado, a vítima disse que havia sido abordada por dois homens, um deles desafeto do rapaz alvejado, mas não há a motivação específica no registro policial.

O rapaz foi levado ao PS de Aquidauana e foi orientado para que comparecesse à DP para mais esclarecimentos. O caso segue para investigação.