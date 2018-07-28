Grupo de motociclistas doa fraldas a asilo de Aquidauana com renda de festa

O grupo de motociclistas Olhos de Águia doou 504 pacotes de fraldas geriátricas ao asilo São Francisco, de Aquidauana. Os produtos foram adquiridos através da arrecadação com a festa de aniversário do sexto ano do grupo, realizada no último dia 14, no Clube Arpa.

Segundo os organizadores, participaram do evento 358 motociclistas e simpatizantes de Aquidauana, região e também de países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai e Bolívia. Na ocasião, foi realizado show com a banda Marasmo e oferecido jantar estilo comitiva pantaneira.

Toda a renda da festa foi direcionada à compra das fraldas. “Agradecemos a todos os amigos, colaboradores e motociclistas que se empenharam pra que e a festa acontecesse, em especial a Secretaria de Cultura, a Prefeitura Municipal e a todos os patrocinadores. Muito Obrigado”, disse a organização em nota.