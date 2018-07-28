Grupo de motociclistas doa fraldas a asilo de Aquidauana com renda de festa

Aquidauana
Olhos de Águia completou seis anos realizando mais uma ação solidária
O grupo de motociclistas Olhos de Águia doou 504 pacotes de fraldas geriátricas ao asilo São Francisco, de Aquidauana. Os produtos foram adquiridos através da arrecadação com a festa de aniversário do sexto ano do grupo, realizada no último dia 14, no Clube Arpa.
Segundo os organizadores, participaram do evento 358 motociclistas e simpatizantes de Aquidauana, região e também de países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai e Bolívia. Na ocasião, foi realizado show com a banda Marasmo e oferecido jantar estilo comitiva pantaneira.
Toda a renda da festa foi direcionada à compra das fraldas. “Agradecemos a todos os amigos, colaboradores e motociclistas que se empenharam pra que e a festa acontecesse, em especial a Secretaria de Cultura, a Prefeitura Municipal e a todos os patrocinadores. Muito Obrigado”, disse a organização em nota.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS