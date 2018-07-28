Sábado de baixa umidade especialmente à tarde em Aquidauana e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para tempo claro a parcialmente nublado neste sábado (28) em Aquidauana e Anastácio.

A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 31°C, com umidade baixa oscilando entre somente 20% e 51%.

A umidade dever ser ainda mais baixa no período da tarde, quando há previsão de névoa seca. Para a noite, o dia segue sem nuvens e com ventos fracos.