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Peão que havia sumido durante comitiva em fazenda é encontrado perto de Limão Verde

A família informou que esta foi a segunda vez que o peão some e busca tratamento médico

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/07/2018 às 09:26

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Quase uma semana após ter sido declarado desaparecido, peão de 45 anos que havia sumido na última terça-feira (24) durante comitiva em fazenda localizada a cerca de 100km da cidade, no sentido Cipolândia, foi encontrado ontem (29) próximo a uma ponte nos arredores de Limão Verde, sentado, esperando carona para voltar para a casa da família, em Aquidauana.

A irmã do peão informou que essa não foi a primeira vez que ele sumiu. Em outra ocasião, durante um trabalho em fazenda, ele já havia desaparecido por 3 dias e o encontraram no meio do mato.

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Dessa vez, ele havia sido contratado para cozinhar na comitiva, tinha bebido e quando ficou são, falou que não iria fazer nada e sumiu na mata, segundo declaração da dona da comitiva na qual peão trabalhava . Em torno de 1 hora da tarde de domingo, ela foi buscá-lo.

Questionado sobre o porquê de ter desaparecido, ele não soube informar e afimou não lembrar de nada, só lembrou que havia sumido quando viu a empregadora. O peão passa por exames médicos, inclusive com psicólogo e psiquiatra para saber se o caso é de depressão.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

*Matéria editada para correção de informações às 11h01.

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