Peão que havia sumido durante comitiva em fazenda é encontrado perto de Limão Verde

Quase uma semana após ter sido declarado desaparecido, peão de 45 anos que havia sumido na última terça-feira (24) durante comitiva em fazenda localizada a cerca de 100km da cidade, no sentido Cipolândia, foi encontrado ontem (29) próximo a uma ponte nos arredores de Limão Verde, sentado, esperando carona para voltar para a casa da família, em Aquidauana.

A irmã do peão informou que essa não foi a primeira vez que ele sumiu. Em outra ocasião, durante um trabalho em fazenda, ele já havia desaparecido por 3 dias e o encontraram no meio do mato.