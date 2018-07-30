Pela 3ª vez, rapaz é preso por beber em estabelecimentos da cidade sem pagar

Aquidauana
Homem de 28 anos já havia sido detido duas vezes no sábado por consumir cervejas e alegar que não tinha dinheiro
Beberrão de Aquidauana teve três boletins de ocorrência registrados contra ele por donos de bares e conveniências de Aquidauana entre o sábado (28) e o domingo (29). O último foi registrado no final da tarde de ontem, por volta das 17h30.
A vítima, dessa vez, foi a dona de uma conveniência localizada na Oscar Trindade de Barros, Bairro Santa Terezinha. Conforme o registro policial, o homem de 28 anos consumiu duas cervejas e não pagou, alegando que não possuía dinheiro para quitar a dívida.
Guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender o caso na conveniência e constatou-se que ele já havia aplicado o golpe de beber e não pagar duas vezes anteriores, no sábado, foi ouvido e liberado em seguida. Dessa vez, foi novamente encaminhado à DP de Aquidauana para as providências cabíveis.
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