Depois de longo período de estiagem, volta a chover em Aquidauana e Anastácio

Depois de longo período de estiagem, voltou a chover em Aquidauana e Anastácio na tarde desta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a noite de ser de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva por vezes fortes.

A temperatura fica entre 15°C e 30°C, com umidade beirando os 95%. Para amanhã, a previsão é de dia e noite nublados, com pancada de chuva nas duas cidades e temperaturas mais baixas, oscilando entre 18°C e 25°C.