Depois de longo período de estiagem, volta a chover em Aquidauana e Anastácio

Tempo
Previsão é de tempo chuvoso para o fim de semana
Depois de longo período de estiagem, voltou a chover em Aquidauana e Anastácio na tarde desta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a noite de ser de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva por vezes fortes.
A temperatura fica entre 15°C e 30°C, com umidade beirando os 95%. Para amanhã, a previsão é de dia e noite nublados, com pancada de chuva nas duas cidades e temperaturas mais baixas, oscilando entre 18°C e 25°C.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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