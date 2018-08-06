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Capital, Aquidauana e mais 3 municípios ultrapassam a média histórica de chuva do mês agosto no MS

Cidade registrou acumulado de 35,4 milímetros de chuva representando um percentual de 25% acima da média

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2018 às 16:46

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Na madrugada do dia 4 de agosto ocorreram os primeiros registros de chuva após 51 dias de estiagem em Campo Grande. As áreas de instabilidades provocaram chuvas frequentes ao longo do fim de semana e, até o momento, o acumulado de chuva está em 74,4 milímetros segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), superando a média histórica do mês de agosto de 31,4 milímetros. Nos primeiros cinco dias já choveu mais da metade do que é esperado para o mês na capital sul-mato-grossense.

De acordo com dados das estações meteorológicas monitoradas pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec-MS), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), outros três municípios também apresentaram acumulados de chuvas acima da média histórica neste mês.

É o caso do município de Itaquiraí com acumulado – até o momento – de 86,2 milímetros de chuva, representando aproximadamente 34% acima da média histórica. Aquidauana registrou acumulado de 35,4 milímetros de chuva representando um percentual de 25% acima da média e Sete Quedas com 80,4 milímetros de chuva com 18% acima da média histórica até agora.

Conforme informações do assessor Especial da Secretaria de Obras e responsável pela Defesa Civil do município de Miranda, Amarildo Roberto de Souza Arguelho, o acumulado de chuva chegou a 70 milímetros na região desde o início de agosto e o esperado para o mês era de 35,4 milímetros, representando um percentual de 97% de chuva acima da média histórica.

Mesmo com as formações de instabilidades e chuvas frequentes que ocorreram em grande parte do Estado no fim de semana, os municípios de Coxim e Costa Rica ainda seguem com estiagem de 74 e 54 dias, respectivamente. De acordo com dados do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, há expectativa para pancadas de chuva a partir da tarde desta quarta-feira (8.8) em Coxim e Costa Rica.

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