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Iniciado prazo de inscrições para o Programa Auxílio Monitoria do IFMS

São ofertadas 195 vagas a estudantes dos cursos técnicos e de graduação dos dez campi do IFMS. Inscrições seguem até 14 de agosto

Renan Nucci

Publicado em 07/08/2018 às 13:52

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre nesta segunda-feira, 6, o prazo de inscrições no processo seletivo para concessão de 195 vagas no Programa Auxílio Monitoria, referente ao segundo semestre. A oferta é para estudantes dos cursos técnicos e de graduação dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.   

As regras estão disponíveis no edital nº 056/2018, publicado na Central de Seleção.

Os interessados devem se inscrever até 14 de agosto na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi. Para isso, é preciso apresentar o requerimento de inscrição - disponível na Central de Seleção - e o histórico escolar parcial, para o cálculo do Coeficiente de Rendimento do estudante. 

É permitido se candidatar apenas para uma área. Caso o candidato efetue a inscrição em mais de uma área, será considerada válida apenas a última inscrição em ordem cronológica. 

No ato da inscrição, o inscrito receberá um protocolo de confirmação dos documentos entregues. 

A lista completa das áreas de monitoria ofertadas e turnos está disponível no edital de abertura da seleção, assim como os horários de atendimento da Cerel para inscrições.

Requisitos - Podem participar estudantes que estejam cursando a partir do segundo período do curso, tenham sido aprovados nas unidades curriculares que caracterizam a área da monitoria pretendida e declarem compatibilidade entre os horários das atividades acadêmicas e os propostos para o desenvolvimento da monitora. 

O estudante também não pode ter sido monitor nos últimos quatro semestres consecutivos, nem desistido da atividade de monitoria anteriormente ou estar respondendo a Processo Disciplinar Discente. 

Seleção - Será feita pelo diretor de Ensino do campus ou servidor por ele indicado, pelo coordenador de curso/eixo e por docente das áreas contempladas, preferencialmente o professor orientador da monitoria. 

A entrevista individual com os candidatos ocorrerá entre os dias 15 e 21 de agosto. Serão avaliados aspectos como interesse pela área, perfil para a atividade de monitor, desenvoltura, entre outros, sendo atribuídas notas de 0 a 10.

Para a seleção dos monitores, será considerada a média da nota da entrevista e o Coeficiente de Rendimento, considerando apenas as unidades curriculares da área em que o estudante está concorrendo. 

A divulgação do resultado preliminar do processo seletivo está prevista para 24 de agosto. 

Monitoria - O estudante monitor selecionado desenvolverá as atividades de monitoria em período de oito horas semanais, não podendo ser superior a quatro horas diárias. 

Entre as atribuições do monitor estão cumprir o plano de atividades, cooperar no atendimento e auxílio dos estudantes, preencher mensalmente a ficha de frequência e elaborar semestralmente o relatório de atividades.

O valor mensal dos auxílios é de R$ 150,00 para estudantes do ensino técnico e de R$ 200,00 para os de graduação, com vigência no segundo semestre letivo, sendo a primeira parcela referente a setembro e a última a novembro de 2018. 

Voluntário - O estudante não classificado dentro do número de vagas para recebimento de auxílios pode voluntariar-se para a monitoria, sem contrapartida financeira. 

O monitor voluntário estará sujeito às normas do edital de seleção e do Programa de Monitoria do IFMS. Ao final de cada período, receberá o certificado de monitoria voluntária. 

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