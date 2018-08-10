Estudantes do IFMS fazem rapel na caixa d´água do campus de Aquidauana

Estudantes do campus de Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizaram nesta sexta-feira rapel na caixa d´água. Acompanhado por especialistas e dentro dos parâmetros de segurança, eles desceram por uma corda, em atividade que faz parte da Semana do Estudante realizada pela instituição.

Segundo Laila de Olivera Moraes, do setor administrativo, ao longo da semana foram realizados vários encontros. Hoje pela manhã houve evento esportivo no Parque da Lagoa Comprida, com Caiaque, vôlei de praia, futebol, queimada e slackline. "Agora a gente está fazendo o rapel, para estudantes de Miranda e à noite haverá campeonato de ping-pong e música ao vivo", disse.

Colaborou Luiz Guido Jr.