Após briga, foragido apresenta nome falso, mas é preso pela Polícia Militar

Aquidauana
Confusão ocorreu no final da tarde de ontem, em Aquidauana
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu no final tarde de ontem um homem de 33 anos que estava foragido da justiça. Após briga ocorrida no Bairro Nova Aquidauana, ele foi abordado e tentou enganar os policiais apresentando nome falso, mas sem sucesso.
Depois da briga, os policiais militares realizaram abordagens nas pessoas que ali estavam, principalmente nos envolvidos no desentendimento. Um deles, quando questionado sobre sua identidade, informou um nome falso a fim de despistar a guarnição.
Não conseguindo sustentar sua mentira, o indivíduo revelou sua verdadeira identidade, sendo verificado que contra ele havia uma determinação judicial de imediato recolhimento a prisão. Assim, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia local para as providências.
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