Mulher se recusa a pagar táxi em Aquidauana e confusão acaba na delegacia

Jovem de 21 anos foi denunciada à polícia na tarde de ontem, depois de não pagar pelos serviços prestados por um taxista na cidade de Aquidauana, na Vila Pinheiro. Segundo boletim de ocorrência, o homem chamou a Polícia Militar alegando que, após ser atendida, a moça não quis pagar.

Ela teria alegado não ter dinheiro para bancar o que foi combinado pela corrida. Diante dos fatos ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como outras fraudes, delito supostamente cometido pela jovem, e também por ameaça, pois houve tentativas de intimidação.

