Mulher se recusa a pagar táxi em Aquidauana e confusão acaba na delegacia

Aquidauana
Os fatos ocorreram na tarde de ontem, na Vila Pinheiro
Jovem de 21 anos foi denunciada à polícia na tarde de ontem, depois de não pagar pelos serviços prestados por um taxista na cidade de Aquidauana, na Vila Pinheiro. Segundo boletim de ocorrência, o homem chamou a Polícia Militar alegando que, após ser atendida, a moça não quis pagar.
Ela teria alegado não ter dinheiro para bancar o que foi combinado pela corrida. Diante dos fatos ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como outras fraudes, delito supostamente cometido pela jovem, e também por ameaça, pois houve tentativas de intimidação.
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