Em véspera de feriado, idoso encontra ossada no Bairro Alto e aciona a Polícia Civil

Na última terça-feira (14), véspera de feriado do aniversário de Aquidauana, um idoso de 60 anos encontrou uma ossada humana quando estava roçando seu terreno, localizado na Rua João Dias, Bairro Alto. Segundo informações preliminares, o idoso se deparou com os ossos por volta das 17 horas da terça, mas só nesta quinta-feira (16) o caso veio à tona.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para atender o chamado e iniciar as investigações sobre a identidade da ossada. De acordo com a PC, os ossos foram recolhidos para determinar a linha de investigação. Os policiais trabalham com dois casos, o de um desaparecimento de um casal que sumiu na reta do Taboco em 2014 e o sumiço de um rapaz morador do Nova Aquidauana em 2015.

A perícia criminal é realizada a partir de material genético recolhido entre membros das famílias envolvidas. Segundo a Polícia, diante do estado do crânio encontrado e dos restos mortais, provavelmente a vítima foi enterrada há pelo menos 3 anos.

Esqueleto – Ao encontrar a ossada, o idoso afirmou aos policiais que havia uma camiseta sobre os ossos. Até o momento foram encontrados um crânio, parte do braço, a coluna e o cóccix da vítima. O Corpo de Bombeiros também trabalha no caso, em busca do restante da ossada.

A reportagem do jornal O Pantaneiro aguarda o término da perícia criminal para informar a identidade da vítima. Mais informações sobre o caso a seguir.

*Contribuiu Luiz Guido Jr.