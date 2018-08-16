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Mestre Ratinho comemora 40 anos de capoeira no próximo sábado

Praticantes do esporte de 10 municípios, além de Aquidauana, prestigiam o capoeirista

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/08/2018 às 12:00

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Uma vida toda dedicada à capoeira e ao desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul. Assim define o trabalho do Mestre Ratinho, 40 anos dedicados à modalidade. Só em Aquidauana, representa a capoeira há cerca de 25 anos.

E para comemorar esse momento único, acontece no próximo sábado (18), uma grande roda de capoeira na Escola Estadual Cândido Mariano. O evento tem início às 16h30, com encontro de praticantes, amigos do mestre, batismos, troca de corda e aulão do esporte.

Para o Mestre Ratinho, será um encontro para prestigiar e valorizar o esporte aquidauanense. “A capoeira significa tudo na minha vida. Comecei no esporte com seis anos e meio e de lá para cá só me trouxe coisas positivas: educação e conhecimento, por isso, cheguei aos estou”, diz emocionado.

O capoeirista não sabe dizer quantos praticantes da modalidade já formou, frente às quatro décadas de dedicação exclusiva ao esporte. “É complicado dizer quantos já ensinei, são muitos e tive alunos que hoje são mestres. Já deixei um legado para dar continuidade quando não conseguir mais praticar o esporte”.

Representatividade – Ao jornal O Pantaneiro, Mestre Ratinho afirma que durante todos esses anos, a capoeira proporcionou muitas amizades, além de poder representar a cultura no estado e em todo o país. “Já estive em vários estados, municípios, capitais, sempre no intuito de representar a capoeira que me acolheu e isso é muito gratificante”.

Mestre Ratinho conta que tem orgulho e se sente privilegiado por praticar o esporte. “A gente ainda luta muito, já conseguimos evoluir bastante, mas ainda temos muito o que conquistar. Em Aquidauana ainda há muita dificuldade para trabalhar com a capoeira, mas aos poucos estamos conseguindo”, explicou.

O capoeirista ainda acrescenta que quando chegou em Mato Grosso do Sul, não havia uma federação constituída. “Na época, conversei com outros capoeiristas a fim de formalizar uma federação. Hoje sou membro fundador em MS, também fui diretor regional diversas vezes, participando de equipes de arbitragem, como mesário, na bancada de mestres e hoje sou vice-presidente da Associação de Capoeira do Pantanal. Estamos divulgando a modalidade para crescer ainda mais em Aquidauana”, concluiu.

Para mais informações sobre a festa dos 40 anos de capoeira do Mestre Ratinho, basta entrar em contato pelos telefones 9 9973-1661 ou 9 9216-2639.

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