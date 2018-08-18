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Fim de semana segue com sol, nuvens e pancadas de chuvas no MS

A previsão para Aquidauana e Anastácio neste sábado é de dia claro a parcialmente nublado

Renan Nucci

Publicado em 18/08/2018 às 07:20

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A semana começou com o ar extremamente seco em Mato Grosso do Sul com umidade relativa do ar abaixo de 20%. A Capital, por exemplo, chegou a registrar 11% na terça-feira (14.8), considerado estado de emergência segundo Organização Mundial de Saúde (OMS). Porém as condições de tempo mudaram no Estado.

A previsão para Aquidauana e Anastácio neste sábado é de dia claro a parcialmente nublado, com mínima de 20°C e máxima de 33°C, e umidade relativa do ar entre 20% e 80%. Como não haverá chuva, a expectativa é de que o tempo siga bastante seco.

Tempo ao longo da semana

Na madrugada de quinta-feira (16.8) houve concentração significativa de chuva e raios. Os raios são descargas elétricas intensas e ocorrem quando a concentração de cargas nos centros positivo e negativo da nuvem cresce muito e o ar que os circunda não consegue mais isolá-los.

De acordo com dados da Starnet, Campo Grande teve registro aproximado de 100 descargas detectadas durante a chuva que ocorreu na madrugada, entretanto, poucas chegaram ao solo, pois grande parte dessas descargas ocorreram dentro das nuvens. Essa condição foi devido à nebulosidade associada à atuação de uma frente fria que provocou o aumento de atividade elétrica das nuvens e com chuva registrada em parte dos municípios das regiões Sudoeste, Sul e Central.

Segundo dados de densidade de raios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a concentração destina-se a municípios especialmente de fronteira na parte Sul do MS e essa condição é ocasionada devido à localização do Estado por estar na área de encontro da massa de ar fria, vinda do Sul, com a quente, vinda da Amazônia, ocasionando à formação de nuvem tipo cumulonimbus (nuvem de grande desenvolvimento vertical capaz de auxiliar a formação de raios e tempestades).

De acordo com o Climatempo, na sexta-feira (17.8) e neste sábado a condição de tempo estimada será de sol entre nuvens sobre o Estado. Já neste domingo há possibilidade de pancadas de chuvas acompanhadas de raios nas regiões Sul e Pantaneira. Demais áreas seguirão com tempo firme.

Em relação às temperaturas estarão em elevação no fim de semana com estimativa entre 18°C a 32°C. A grande amplitude térmica continua a ocorrer no Estado. Conforme Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no fim de semana as temperaturas estarão amenas pela manhã com mínima em torno de 12°C e rápida elevação ao longo do dia, a tarde a temperatura poderá chegar a 36°C.

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