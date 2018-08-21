Tem início obra de pavimentação e drenagem da Rua Antônio Campelo

Começou hoje, 21, a segunda etapa de drenagem e pavimentação da Rua Antônio Campelo, no trecho entre o Previsul até o Parque de Exposições. O prefeito Odilon Ribeiro esteve logo no início da manhã acompanhando os trabalhos, em que a drenagem já começa a ser executada com a colocação de tubos.

Conforme destacou o prefeito, a rua Antônio Campelo também será pavimentação numa terceira etapa, que vai ser da Giovani Toscano do Brito à Sanesul. A primeira etapa foi inaugurada no começo deste mês, obra executada com recursos viabilizados por emenda da deputada federal Tereza Cristina.

“Com projeto feito e em mãos, a gente vai atrás de parceiros para emendas e recursos. Nessas próximas etapas da Antônio Campelo, para fazer a obra conseguimos emendas destinadas pelos Deputados Federais Zeca do PT e Vander Loubet e o Senador Waldemir Moka. Temos mais obras e mais bairros para atender, vamos buscar mais recursos para nossa cidade, melhorar a qualidade de vida da população", detalhou o prefeito.