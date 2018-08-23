Curso em Aquidauana ensina produtores sobre o cultivo de hortaliças

Qualificação
Umas das turmas terminou o curso ontem
Ontem (22), se encerrou o curso de cultivo de hortaliças folhosas, ministrado pelo instrutor Antonio Minari Junior, técnico agrícola e especialista em fruticultura. Teve como o objetivo conhecer os métodos para iniciar a produção de hortaliças folhosas por meio de coleta de informações para realizar o planejamento, atendendo a demanda de consumo.
O curso é ofertado pela Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Assistência Social - Geração de renda, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e Senar/MS. Aos interessados em participar e conhecer os cursos gratuitos é preciso entrar em contato com o Geração de Renda e informe-se: Rua Francisco Pereira Alves S/N – Bairro: Vila Pinheiro (em frente ao CAIC). Telefone: 67-3241-8756.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS