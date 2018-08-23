Curso em Aquidauana ensina produtores sobre o cultivo de hortaliças

Ontem (22), se encerrou o curso de cultivo de hortaliças folhosas, ministrado pelo instrutor Antonio Minari Junior, técnico agrícola e especialista em fruticultura. Teve como o objetivo conhecer os métodos para iniciar a produção de hortaliças folhosas por meio de coleta de informações para realizar o planejamento, atendendo a demanda de consumo.

O curso é ofertado pela Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria de Assistência Social - Geração de renda, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e Senar/MS. Aos interessados em participar e conhecer os cursos gratuitos é preciso entrar em contato com o Geração de Renda e informe-se: Rua Francisco Pereira Alves S/N – Bairro: Vila Pinheiro (em frente ao CAIC). Telefone: 67-3241-8756.