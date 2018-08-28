Montreal Magazine inaugura em Aquidauana sua 38ª loja, a primeira fora de SP

Com objetivo de chegar a 100 lojas, a Montreal Magazine inaugurou ontem, em Aquidauana, sua 38ª unidade, a primeira fora de São Paulo. Especializado em departamentos, o grupo criado em São Paulo oferece completa variedade de produtos de confecção masculina, feminina e infantil, além de cama, mesa, banho e utilidades para o lar. Empresa de família, gera diretamente 35 empregos, estimulando a economia e aquecendo o comércio no Portal do Pantanal.

Segundo o empresário José Antônio da Fonseca, ainda devem ser inauguradas outras cinco lojas até o final do ano, sendo quatro delas em Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira será a unidade de Naviraí, depois de Dourados, a maior de todas, Três Lagoas e Campo Grande. "Também temos mais uma loja para ser aberta em Paulínea (SP), totalizando cinco nos próximos meses", disse o diretor do Grupo Montreal, que participou de todas as inaugurações. "Estou aqui em Aquidauana com a família nesta 38ª e se Deus quiser estaria em todas as 100", completou.

Ele explica que iniciar novo negócio em Aquidauana será um grande desafio. "É muito importante, porque esta é nossa primeira loja fora de São Paulo. Estamos todos empolgados e a equipe bastante motivada. O grande desafio também é manter a família unida". O grupo começou em 1997, na cidade de Mogi Guaçu (SP) e rapidamente cresceu, instalando lojas em todo aquele estado.

"Minha esposa tinha uma loja e depois que saí da empresa em que trabalhei por 20 anos, nós dois demos início ao projeto do Grupo Montreal em 1997. Desde então fomos crescendo e incluindo a família", explicou ele, lembrando que todos os filhos também participam do desenvolvimento. "Meu filho Fernando é do financeiro, a Patrícia do marketing e a Bruna, de 19 anos, está começando agora como auxiliar de RH. Todos têm oportunidade, mas é por merecimento", disse.



Patrícia Fonseca, filha de José, lembra que o Grupo Montreal beneficia hoje diretamente 1.400 funcionários e vai disponibilizar produtos de qualidade com preços acessíveis ao povo aquidauanense, além de cartões de vantagens com descontos e parcelamento fácil. "Acredito que temos muito para agregar à cidade. Temos um nicho de produtos completo e nossos preços atrativos que atendem a toda família", comentou.



A Montreal Magazine está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 462 - Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas, e aos sábados das 9 horas às 16 horas.

