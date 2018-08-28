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Salões de Aquidauana fazem a alegria dos alunos da Associação Pestalozzi

Os cortes gratuitos de cabelo integram a Semana Nacional de Valorização da Pessoa com Deficiência

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/08/2018 às 11:31

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A solidariedade marca presença nesta terça-feira (28) em comemoração à Semana Nacional de Valorização da Pessoa com Deficiência, que acontece entre os dias 27 e 31 de agosto. Na manhã de hoje, 272 alunos da Associação Pestalozzi de Aquidauana receberão, gratuitamente, cortes de cabelo, uma ação social em parceria com dois salões da cidade: a barbearia do Sid e o salão de beleza da Rose.

Sidney Rodrigues Leonardo, conhecido por Sid Rodrigues, trabalha como barbeiro há 12 anos. É nascido em Aquidauana, foi para a Capital, trabalhou em Florianópolis e retornou a Aquidauana há um ano com uma nova barbearia. Ele conta que sempre participa dessas ações sociais

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“Graças a Deus nosso trabalho tem um reconhecimento legal e essa é uma forma de agradecer e poder ajudar quem precisa. No lado profissional e principalmente profissional nos dá muita motivação. Toda vez que nós vemos uma criança sorrir também é uma grande alegria para a gente”, disse o barbeiro, animado.

O professor Higor Assis Brito de Oliveira, da Pestalozzi, explica que desde ontem (27) a equipe de trabalho realiza atividades durante a Semana Nacional da Valorização da Pessoa com Deficiência. “Hoje estamos com a barbearia do Sid e também com o salão de beleza da Rose realizando essa importante ação. Agradecemos a parceria dos dois, que dispenderam tempo para cortar o cabelo dos nossos alunos da Associação Pestalozzi de Aquidauana”, considerou.

Os 272 alunos da Pestalozzi são divididos em dois períodos, matutino e vespertino. A associação também mantém projetos em paralelo. Os cortes gratuitos acontecem o dia todo a fim de atender os estudantes dois períodos e termina às 18 horas.

Conscientização

A Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência busca igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, luta pela promoção dos direitos humanos e conscientiza a população sobre os assuntos de deficiência, ressalta as conquistas da pessoa com deficiência e pensa na inclusão desse segmento na sociedade, a fim de que ela possa também influenciar os programas e políticas que a atinja diretamente. O tema desse ano é “Família e Pessoa com Deficiência” e reafirma a importância da família em todos os processos de vida dos seus filhos, seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação.

Para quem tiver interesse em conhecer o trabalho do voluntário, a barbearia do Sid Rodrigues fica na Rua Duque de Caxias, 899, Bairro Alto.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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