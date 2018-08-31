Prefeitura Municipal de Aquidauana entrega ambulância na aldeia Lagoinha

Investimentos
Prefeito ouviu reivindicações e firmou compromissos com a comunidade local
O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado dos secretários Wezer Lucarelli (Governo) e Eduardo Moraes (Saúde) percorreu as aldeias do distrito de Taunay, onde entregou uma ambulância na aldeia Lagoinha, ficando inteiramente a disposição das aldeias e do distrito. Ele também ouviu reivindicações e firmou compromissos com a comunidade local.
"Dentro de uma cidade com grande extensão territorial além de distritos e aldeias, temos procurado sair do gabinete e caminhar no meio da população, ouvindo lideranças e qualquer cidadão que venha até nós com reivindicações justas" afirmou o prefeito.
"Acreditamos que esta é a melhor forma de demonstrar respeito e fazer uma administração voltada verdadeiramente para nossa gente" pontua.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS