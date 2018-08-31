Prefeitura Municipal de Aquidauana entrega ambulância na aldeia Lagoinha

O prefeito Odilon Ribeiro acompanhado dos secretários Wezer Lucarelli (Governo) e Eduardo Moraes (Saúde) percorreu as aldeias do distrito de Taunay, onde entregou uma ambulância na aldeia Lagoinha, ficando inteiramente a disposição das aldeias e do distrito. Ele também ouviu reivindicações e firmou compromissos com a comunidade local.

"Dentro de uma cidade com grande extensão territorial além de distritos e aldeias, temos procurado sair do gabinete e caminhar no meio da população, ouvindo lideranças e qualquer cidadão que venha até nós com reivindicações justas" afirmou o prefeito.

"Acreditamos que esta é a melhor forma de demonstrar respeito e fazer uma administração voltada verdadeiramente para nossa gente" pontua.