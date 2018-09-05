Festa do Peixe em Aquidauana também vai movimentar o esporte de aventura

Com o objetivo de impulsionar o turismo e a geração de renda, o prefeito Odilon Ribeiro anunciou a realização da 1ª Festa do Peixe de Camisão, em Aquidauana, nos dias 28 a 30 de setembro.

A festa terá entrada franca todos os dias e já tem a programação de shows definidas: dia 28 tem show com Lino & Nando, dia 29 tem Alex & Ivan e no domingo (30), a cantora Juliana Monteiro se apresentará. O Dj Wagner Aragão também fará parte da festa animando o público.

“Aquidauana tem potencial turístico e precisamos levar isso para outras pessoas. A Festa do Peixe com toda a sua programação cultural, esportiva e gastronômica vem para engrandecer e divulgar as belezas e esse potencial da nossa cidade. Queremos um turismo forte, sustentável e com as pessoas podendo trabalhar e ter sua renda nessa atividade econômica”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

A Festa do Peixe de Camisão também tem outro objetivo: apresentar Aquidauana e suas belezas como atrativos para os esportes radicais. Pensando nisso, a Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Studio Movimente e o grupo Amigos de Camisão realizará no dia 30, domingo, anexa a programação da 1ª Festa do Peixe, o 1º Trail Run Camisão Morro do Paxixi, evento que reunirá os amantes da corrida e da caminhada.

O 1º Trail Run Camisão Morro do Paxixi terá as modalidades de corrida, com percurso de 5 quilômetros e corrida de 10 km. Haverá premiação para o 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria e todos os participantes ganharão medalhas.

“A cidade vive um novo cenário com obras e investimentos sendo feitos. A cultura, o turismo e o lazer também estão recebendo essa atenção especial do prefeito Odilon, tanto que cada detalhe da festa está sendo cuidadosamente pensado e organizado para agradar a comunidade, os turistas e as famílias”, salientou o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Humberto Torres.

Para participar é simples, basta fazer a inscrição na Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Estação Ferroviária); em Campo Grande na Pontual Assessoria Contábil; em Anastácio na Academia Studio Movimente. No ato da inscrição é preciso doar um 1kg de alimento não perecível.

Para dar mais segurança aos participantes do 1º Trail Run Camisão, a comissão organizadora contará com equipe de apoio e ambulância. No domingo, 30, o acesso ao Morro do Paxixi será interditado logo cedo para o início da prova e será liberado após o fim da competição, para evitar acidentes e passagem de veículos e motos, pois os atletas estarão ocupando a estrada. Também haverá pontos de hidratação para os atletas.

Mais informações: Studio Movimente - (67) 9 9227-0307 ou 3241-7417 – Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

A programação da 1ª Festa do Peixe de Camisão também vai ganhar outros eventos além do 1º Trail Run Camisão. A festa terá concurso de gastronomia, passeio ciclístico, canoagem, rapel, rafting, passeios de barco e bird-watching (observação de aves) e muito mais. Em breve, a divulgação da grade completa de programação de todos os dias da festa.

