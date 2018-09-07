Motociclista sofre corte na perna ao colidir com HB20 no centro de Aquidauana

Um motociclista teve corte profundo na perna direita depois de se envolver em acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, no cruzamento da Rua Teodoro Rondon com a Cândido Mariano.

A vítima seguia em uma moto Titan branca, por volta das 07h30, quando foi colhida pelo automóvel modelo Hyundai HB20 conduzido por uma mulher. Com o impacto, o motociclista sofreu queda.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com total apoio do Capitão Vinícius, Comandante do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, e encaminhado ao Hospital Regional. A equipe de Trânsito do 7° Batalhão da PM também esteve no local atendendo a ocorrência.



Colaborou Ivynara Dias