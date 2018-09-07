Motociclista sofre corte na perna ao colidir com HB20 no centro de Aquidauana

Aquidauana
Acidente ocorreu no cruzamento da Rua Teodoro Rondon com a Cândido Mariano
Um motociclista teve corte profundo na perna direita depois de se envolver em acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, no cruzamento da Rua Teodoro Rondon com a Cândido Mariano.
A vítima seguia em uma moto Titan branca, por volta das 07h30, quando foi colhida pelo automóvel modelo Hyundai HB20 conduzido por uma mulher. Com o impacto, o motociclista sofreu queda.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com total apoio do Capitão Vinícius, Comandante do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, e encaminhado ao Hospital Regional. A equipe de Trânsito do 7° Batalhão da PM também esteve no local atendendo a ocorrência.
Colaborou Ivynara Dias
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