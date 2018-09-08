Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:56

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana/Anastácio

Desfile da Independência reúne 5 mil pessoas em comemoração aos 196 anos da Pátria

Pelo segundo ano consecutivo, Aquidauana e Anastácio se unem em desfile cívico

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/09/2018 às 10:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2018-09-07-at-155252-1
whatsapp-image-2018-09-07-at-155252
whatsapp-image-2018-09-07-at-155109
whatsapp-image-2018-09-07-at-155259
whatsapp-image-2018-09-07-at-155213

Neste 7 de setembro, o desfile cívico em comemoração à Independência da Pátria reuniu cerca de 5 mil pessoas em torno do evento, voltado ao público de Aquidauana e Anastácio. A solenidade teve início às 8 horas da manhã desta sexta-feira e contou com a participação de diversas instituições, forças policiais e militares, além da participação maciça das escolas de ambas as cidades.

De acordo com o Coronel Fábio Bogoni, do Exército, a iniciativa de unir as duas cidades acontece desde o ano passado. “Nós entendemos que este também é um momento de interação. Os prefeitos de ambas as cidades concordaram que seria conveniente fazer o desfile em um ponto turístico em comum, no caso, a Ponte da Amizade”, explicou.

Leia Também

• Capital completa 119 anos com mais de 60 entidades participantes do Desfile Cívico

Ainda sobre o aumento da participação dos cidadãos, o Coronel Bogoni se diz satisfeito. “Este ano, tivemos o dobro do número de escolas que participaram do desfile em ralação ao ano passado. Isso denota civismo e patriotismo, mostra que o nosso país é forte e faz com que as pessoas se sintam orgulhosas em participar da solenidade”, opinou.

O desfile foi realizado entre as duas cidades, cruzando a ponte Roldão de Oliveira (Ponte Velha ou Ponte da Amizade), no sentido Aquidauana/MS a Anastácio/MS, e contou com a presença de escolas da rede de ensino dos dois municípios, das forças de segurança pública e dos diversos projetos sociais implementados nas duas cidades.

Na abertura foram realizados o hasteamento do pavilhão Nacional, Estadual e Municipal. Na sequência foi realizada a revista da tropa, pelo Comandante do 9º BE Cmb, Coronel Fabio Batista Bogoni, e pelos prefeitos das cidades coirmãs.

A tropa do 9ª Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) fechou o desfile com um efetivo de cerca de 220 militares. Na ocasião, foi realizada uma apresentação de ordem unida sem comando e desfile motorizado.

*Com informações de Ivynara Dias.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo