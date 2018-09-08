Desfile da Independência reúne 5 mil pessoas em comemoração aos 196 anos da Pátria

De acordo com o Coronel Fábio Bogoni, do Exército, a iniciativa de unir as duas cidades acontece desde o ano passado. “Nós entendemos que este também é um momento de interação. Os prefeitos de ambas as cidades concordaram que seria conveniente fazer o desfile em um ponto turístico em comum, no caso, a Ponte da Amizade”, explicou.

Neste 7 de setembro, o desfile cívico em comemoração à Independência da Pátria reuniu cerca de 5 mil pessoas em torno do evento, voltado ao público de Aquidauana e Anastácio. A solenidade teve início às 8 horas da manhã desta sexta-feira e contou com a participação de diversas instituições, forças policiais e militares, além da participação maciça das escolas de ambas as cidades.

Ainda sobre o aumento da participação dos cidadãos, o Coronel Bogoni se diz satisfeito. “Este ano, tivemos o dobro do número de escolas que participaram do desfile em ralação ao ano passado. Isso denota civismo e patriotismo, mostra que o nosso país é forte e faz com que as pessoas se sintam orgulhosas em participar da solenidade”, opinou.

O desfile foi realizado entre as duas cidades, cruzando a ponte Roldão de Oliveira (Ponte Velha ou Ponte da Amizade), no sentido Aquidauana/MS a Anastácio/MS, e contou com a presença de escolas da rede de ensino dos dois municípios, das forças de segurança pública e dos diversos projetos sociais implementados nas duas cidades.

Na abertura foram realizados o hasteamento do pavilhão Nacional, Estadual e Municipal. Na sequência foi realizada a revista da tropa, pelo Comandante do 9º BE Cmb, Coronel Fabio Batista Bogoni, e pelos prefeitos das cidades coirmãs.

A tropa do 9ª Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) fechou o desfile com um efetivo de cerca de 220 militares. Na ocasião, foi realizada uma apresentação de ordem unida sem comando e desfile motorizado.

*Com informações de Ivynara Dias.