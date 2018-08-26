Capital completa 119 anos com mais de 60 entidades participantes do Desfile Cívico

Aniversário de Campo Grande
O evento deve ultrapassar o público do ano passado: mais de 30 mil espectadores
O tradicional Desfile Cívico em homenagem ao aniversário de Campo Grande conta, este ano, com a participação de 58 entidades, entre escolas, corporações militares, associação de moradores, colônias, clubes, federações, além de bandas e fanfarras. O evento deste ano acontece na Rua 13 de Maio e não na 14 de Julho, como nos anos anteriores. A alteração do local ocorre em virtude das obras do projeto Reviva Campo Grande. O início do desfile começou às 8 horas.
A concentração aconteceu na altura da Rua Barão do Rio Branco e a dispersão a partir da Rua 7 de Setembro, indo até à Fernando Corrêa da Costa.
“Preparamos uma estrutura ainda melhor para receber as famílias e as crianças, que já estão acostumadas a prestigiar este momento festivo da cidade”, acrescenta a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Laura Miranda.
No ano passado, mais de 30 mil pessoas foram ao Centro da cidade para prestigiar o desfile alusivo aos 118 anos da Capital.
Veja abaixo a lista das entidades participantes do Desfile Cívico:
– Banda Municipal Ulisses Conceição
– Cotolengo sul-mato-grossense
– Associação Pestalozzi de Campo Grande
– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande/ Centro de Educação Especial Girassol
– Associação Juliano Varela
– Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles
– Associação Flor de Cerejeira
– Escola Municipal Plínio Mendes dos Santos
– Associação dos Moradores do José Teruel Filho
– Studio Kenícia
– Recanto da Criança
– Associação Espaço Vida Ativa
– Colégio Militar de Campo Grande
– Associação Esportiva Pingo de Ouro
– Escola Municipal Prof. Licurgo de Oliveira Bastos
– Projeto Som e Vida
– Escola Municipal Professora Oneida Ramos
– Secretaria Municipal de Assistência Social
– Associação de Apoio Clínica da Alma – MS
– Lions Intenacional/Lions Clube de CG “ Centro” , Cidade Morena, Norte e Sul e Léo Clube de Campo Grande
– Escola Estadual Amando de Oliveira
– Instituto Mirim de Campo Grande
– Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado
– Associação Nipo Brasileira / Associação Okinawa e Associação Campo-grandense de Beisebol
– Novo Operário futebol Clube
– Instituto Manoel Bonifácio Nunes da Cunha
– ASPREM
– Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Anália Franco
– Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles
– Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrates – API
– União dos Escoteiros do Brasil – MS
– Associação Internacional dos Poetas
– Consórcio Embracon / Projeto Social Imperadores do Futuro / Conselho Seg. Área Central/Rotary Clube de CG/Alvorada/Moto Clube Jacaré Feras do Pantanal
– Banda Marcial da Escola José Serafim Ribeiro (Jaraguari/MS)
– Associação Sul-mato-grossense da Igreja Adventistas do Sétimo Dia
– Legião da Boa Vontade – LBV
– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MS
– Rede Solidária
– Igreja Assembleia de Deus Missões
– Associação Colônia Paraguaia no Estado de MS
– Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande- MS
– Supermercados Comper
– Cruz Vermelha Brasileira Filial de Mato Grosso do Sul
– Coordenadoria de Controle de Endemas Vetoriais CCEV
– Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
– Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social Guarda Civil Municipal
– Bombeiros Profissionais Civis de Campo Grande – MS
– Advestist Motorcycle Ministry AMM
– Divail de Souza Viana
– Campo Grande Opala Clube
– Associação Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados – MS
– EUCATUR
– Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário – AGEPEN
– Corpos de Bombeiro Militar MS
– Policia Militar de Mato Grosso do Sul
– Base Aérea de Campo Grande
– Comando Militar do oeste – CMO 20º Regimento de Cavalaria
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