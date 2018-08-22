Deputado Felipe Orro fala sobre Hospital do Trauma de Campo Grande

A abertura do Hospital do Trauma em Campo Grande foi um dos assuntos tratados pelo deputado Felipe Orro (PSDB) na tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (22). Ele destacou que unidade representará um salto de qualidade na saúde. “O Hospital do Trauma está pronto. A abertura será no mês de setembro e trará um ganho gigantesco para a saúde pública e desafogará o sistema. As pessoas que precisam da saúde pública vão ter efetivamente atendimento de qualidade”, defendeu.

O parlamentar também destacou os investimentos para a abertura da unidade. “Foram disponibilizados R$ 10 milhões, divididos entre o executivo municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal. Agradeço e parabenizo todos os aportes e recursos para a saúde”, afirmou.

Outros parlamentares também comemoram a abertura do hospital. “Esta unidade não é só para quem é de baixa renda. É um referencial de alta complexidade”, disse o deputado Professor Rinaldo (PSDB). “Fico feliz de saber do aporte de recursos para o Hospital do Trauma. Somente a Santa Casa tem condições de atender trauma complexo. Que a gente possa dormir sem o pesadelo de ouvir uma ambulância e saber que alguém pode morrer por não ter atendimento adequado para o trauma”, afirmou a deputada Antonieta Amorin (MDB). “O hospital vai desafogar principalmente as cirurgias eletivas. Não tenho dúvida da importância dessa unidade para Mato Grosso do Sul”, explicou a deputada Mara Caseiro (PSDB).