Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:58

Buscar

Últimas notícias
X

Ressocialização

Fórum de Aquidauana recebe exposição de artesanato produzido por detentos

O evento é uma iniciativa da Vara Criminal de Aquidauana, com o envolvimento dos juízes Giuliano Máximo Martins, Juliano Duailibi Baungart e Juliano Luiz Pereir

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/09/2018 às 08:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
rtl-3418
rtl-3447
rtl-3459
rtl-3474
rtl-3499
rtl-3527
rtl-3513
rtl-3426
rtl-3450
rtl-3462
rtl-3480
rtl-3519
rtl-3530
rtl-3501
rtl-3410
rtl-3438
rtl-3454
rtl-3469
rtl-3488
rtl-3504
rtl-3522
rtl-3451
rtl-3436
rtl-3465
rtl-3400
rtl-3483
rtl-3503
rtl-3535
rtl-3521
rtl-3441
rtl-3412
rtl-3457
rtl-3507
rtl-3525
rtl-3491
rtl-3471

De 10 a 28 de setembro, o saguão do Fórum de Aquidauana recebe uma exposição composta por artesanato confeccionado por detentos que cumprem pena nos presídios de regimes fechado e semiaberto daquela comarca. A cerimônia de lançamento será às 18 horas, com a presença de diversas autoridades locais.
 
O evento é uma iniciativa da Vara Criminal de Aquidauana, com o envolvimento dos juízes Giuliano Máximo Martins, Juliano Duailibi Baungart e Juliano Luiz Pereira, objetivando mostrar à sociedade local os resultados de projetos desenvolvidos com os reeducandos.
 
Esta não é a primeira vez que uma exposição é realizada. Em agosto de 2016, os reeducandos também mostraram suas peças artesanais e, naquela edição, tudo foi inspirado na obra do poeta Manoel de Barros. 
 
Dessa vez, a homenagem será para Clarice Ferreira Lima, da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Aquidauana, que faleceu em julho, com 82 anos, vítima de pneumonia. Clarice tinha um trabalho social junto aos detentos e, muitas vezes, acompanhou o juízo da Execução Penal em visitas aos locais de detenção.
 
De acordo com Giuliano, a exposição valoriza o trabalho artístico manual, feito por pessoas que estão com a liberdade cerceada enquanto quitam sua dívida com a sociedade. Além disso, no entender do juiz o belíssimo trabalho dos presos mostra que é possível a ressocialização, evitando que reincidam na vida de crimes.
 
“O trabalho realizado pelos presos, seja artístico, em contratação por empresas parceiras ou aprendendo um novo ofício, é uma mudança de pensamento tanto do interno quanto da sociedade, para que se concretize o objetivo maior de todo projeto, que é a ressocialização do interno”, disse ele.

Leia Também

• Associação de Magistrados de MS realiza fórum sobre segurança pública

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo