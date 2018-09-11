Fórum de Aquidauana recebe exposição de artesanato produzido por detentos

De 10 a 28 de setembro, o saguão do Fórum de Aquidauana recebe uma exposição composta por artesanato confeccionado por detentos que cumprem pena nos presídios de regimes fechado e semiaberto daquela comarca. A cerimônia de lançamento será às 18 horas, com a presença de diversas autoridades locais.



O evento é uma iniciativa da Vara Criminal de Aquidauana, com o envolvimento dos juízes Giuliano Máximo Martins, Juliano Duailibi Baungart e Juliano Luiz Pereira, objetivando mostrar à sociedade local os resultados de projetos desenvolvidos com os reeducandos.



Esta não é a primeira vez que uma exposição é realizada. Em agosto de 2016, os reeducandos também mostraram suas peças artesanais e, naquela edição, tudo foi inspirado na obra do poeta Manoel de Barros.



Dessa vez, a homenagem será para Clarice Ferreira Lima, da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Aquidauana, que faleceu em julho, com 82 anos, vítima de pneumonia. Clarice tinha um trabalho social junto aos detentos e, muitas vezes, acompanhou o juízo da Execução Penal em visitas aos locais de detenção.



De acordo com Giuliano, a exposição valoriza o trabalho artístico manual, feito por pessoas que estão com a liberdade cerceada enquanto quitam sua dívida com a sociedade. Além disso, no entender do juiz o belíssimo trabalho dos presos mostra que é possível a ressocialização, evitando que reincidam na vida de crimes.



“O trabalho realizado pelos presos, seja artístico, em contratação por empresas parceiras ou aprendendo um novo ofício, é uma mudança de pensamento tanto do interno quanto da sociedade, para que se concretize o objetivo maior de todo projeto, que é a ressocialização do interno”, disse ele.

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