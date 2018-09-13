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Estelionato

Trabalhador tenta sacar FGTS, mas dinheiro já havia sido retirado do banco

A vítima procurou a Polícia após verificar que o saldo estava zerado

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/09/2018 às 10:20

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Caso de estelionato aconteceu em Aquidauana na tarde desta quarta-feira (12). Um homem de 43 anos foi à agência da Caixa Econômica Federal por volta das 13 horas a fim de sacar um residual de 211 reais referente ao seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Entretanto, para a sua surpresa, um funcionário do banco informou que a conta estava zerada.

O trabalhador então procurou a Polícia para registrar boletim de ocorrência, já que, segundo ele, não havia feito o saque total do benefício. Ele contou aos policiais que, na agência da Caixa, o funcionário havia lhe informado que não existia valores a serem retirados, pois já teria sido sacado, provavelmente no mês passado, dia 6 de agosto.

A vítima esclareceu aos policiais que tal funcionário que o atendeu, informou que o saque teria sido feito em terminal de autoatendimento da própria agencia da Caixa Econômica Federal de Aquidauana. O caso segue para investigação policial.

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