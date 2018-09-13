Trabalhador tenta sacar FGTS, mas dinheiro já havia sido retirado do banco

Estelionato
A vítima procurou a Polícia após verificar que o saldo estava zerado
Caso de estelionato aconteceu em Aquidauana na tarde desta quarta-feira (12). Um homem de 43 anos foi à agência da Caixa Econômica Federal por volta das 13 horas a fim de sacar um residual de 211 reais referente ao seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Entretanto, para a sua surpresa, um funcionário do banco informou que a conta estava zerada.
O trabalhador então procurou a Polícia para registrar boletim de ocorrência, já que, segundo ele, não havia feito o saque total do benefício. Ele contou aos policiais que, na agência da Caixa, o funcionário havia lhe informado que não existia valores a serem retirados, pois já teria sido sacado, provavelmente no mês passado, dia 6 de agosto.
A vítima esclareceu aos policiais que tal funcionário que o atendeu, informou que o saque teria sido feito em terminal de autoatendimento da própria agencia da Caixa Econômica Federal de Aquidauana. O caso segue para investigação policial.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS