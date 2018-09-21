Cartão postal, Igreja Matriz de Aquidauana vai ganhar novo paisagismo

A Prefeitura de Aquidauana e a Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição firmam mais uma parceria que garantirá um novo projeto de revitalização do paisagismo de toda a praça da igreja.

Para ser executado o novo projeto de paisagismo, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, será feita a substituição da vegetação, que limitam a visão do prédio da igreja que está sendo totalmente revitalizado.

A prefeitura vai executar o novo projeto de paisagismo que foi aprovado pelo pároco Thiago Palmeira Machado e pela diretoria da paróquia, que tem a frente Nilza Orro. “A paróquia está sendo toda reformada, cada detalhe em sua arquitetura sendo cuidadosamente revitalizado e agora, com essa parceria com a prefeitura, teremos uma praça mais bonita ao entorno da matriz, com paisagismo novo embelezando ainda mais a paróquia”, destacou o Pe. Thiago Machado.

O novo projeto de paisagismo terá vegetação ornamental de pequeno porte, com espécie de flores e forração mais resistentes ao clima, tais como: palmeira ráfia, buxinho, beijinho, lambari roxo, lírio da paz, philodendro, moreia e grama mato grosso. O novo projeto garantirá um padrão de paisagismo mais adequado ao contexto arquitetônico da igreja.

Na próxima segunda-feira, 24, equipes das secretarias municipais de Planejamento, Obras e Produção e Meio Ambiente em conjunto com a paróquia iniciarão a execução do novo paisagismo.

A Paróquia N. Imaculada Conceição foi instituída no dia 4 de abril de 1912, pelo bispo diocesano de Corumbá, Dom Cyrilo Paula de Freitas. Carinhosamente chamada por todos de “Igreja Matriz”, a paróquia Imaculada Conceição é patrimônio histórico e cartão-postal arquitetônico do município de Aquidauana, sendo um dos pontos turísticos mais visitados de toda a região, com fotografias divulgadas internacionalmente, enchendo de orgulho os aquidauanenses e cristãos.

O novo projeto de paisagismo também irá proporcionar segurança, haja vista que foram identificadas árvores com risco de queda e presença de fungos. Com isso, a Prefeitura de Aquidauana fará o plantio compensatório de diversas mudas nativas em locais estratégicos do município, que ainda não possuem arborização, o que também reduzirá o impacto ambiental causado pela retirada das árvores comprometidas.

