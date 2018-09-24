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Cultura & Identidade

Prefeitura assegura emenda de 270 mil para revitalização do Museu de Arte Pantaneira

Emenda já está no governo federal e Executivo Municipal aguarda liberação do recurso

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/09/2018 às 10:51

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Durante agenda com governador e atual candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja, na última sexta-feira (21) o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, falou sobre os investimentos previstos para o Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barro.

A emenda para obtenção de recursos para revitalização do museu, que já está no governo federal. Agora, o Executivo Municipal aguarda a liberação de 270 mil reais. “A liberação deve acontecer para 2019. É uma honra e um compromisso poder assegurar esse investimento em nosso museu que é responsável por evidenciar a educação, cultura, com riqueza inigualável”, disse o prefeito de Aquidauana.

Rico em fotos antigas da cidade, utensílios da cultura indígena local, além de livros e obras de arte, o museu deverá ser referência turística como ponto de partida na região de entrada do Pantanal Sul-Mato-Grossense.

Emprego e renda

Para o prefeito, a prioridade é, além de investimentos e cultura e atrações turísticas, manter a cidade limpa e organizada para atrair novas empresas para a cidade. “Estamos trabalhando para melhorar o aspecto da cidade, dando prioridade à limpeza pública com a finalidade de melhorar a qualidade de vida da população. Acredito que a atração de emprego é consequência de uma cidade limpa, organizada, onde as pessoas querem investir”, analisou.

Sobre as obras próximas à Avenida Pantaneta, devem ser retomadas nesta segunda-feira (24). “A previsão de término é para daqui 15 dias”, finalizou Odilon Ribeiro.

*Com infrmações de Luiz Guido Jr.

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