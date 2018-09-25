Apesar das temperaturas altas, chove à tarde e à noite em Aquidauana e região

Terça-feira (25) quente e chuvosa em Aquidauana e região. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Pela manhã, a previsão é de céu claro com nevoeiro seco. Mas à tarde e à noite chove bastante.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 39 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 35% e máxima de 90%.