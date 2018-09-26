Idoso vai ao banco fazer consignado e descobre empréstimo fantasma de 8 mil

Aquidauana
Ele negou que contratou empréstimo e foi à Delegacia registrar um b.o.
Um senhor de 62 anos, morador do Ovídio Costa 2, foi ao banco para fazer um empréstimo consignado na manhã de ontem (25) em Aquidauana. O consultar o sistema financeiro, a funcionária do banco informou que ele não poderia contratá-lo por falta de margem, já que teria outro empréstimo anterior já efetuado.
Conforme o radialista Ronaldo Régis, do programa “Na Mira”, o empréstimo foi contratado do dia 14 de setembro, no valor de R$ 8.000. A vítima negou que fez o empréstimo e disse que era golpe. O idoso saiu da agência bancária e foi até à Delegacia de Polícia registrar um boletim de ocorrência.
O caso segue para investigação policial.
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