Festa do Peixe reforça potencial turístico do distrito de Camisão

A primeira Festa do Peixe de Camisão, que começa nesta sexta-feira, é oportunidade de afirmação do distrito de Aquidauana como área de grande potencial turístico. As atividades alusivas à festa já tiveram início, com a observação de pássaros. Moradores, por sua vez, vivem a expectativa de lucro com as comidas típicas, à base de peixe, comercializada aos visitantes.

Segundo Humberto Torres, secretário de Turismo de Aquidauana, a observação de aves conta com palestra de um técnico da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e de um fotógrafo especialista. “A observação de pássaros é uma das atrações de Camisão. Aqui tem muito potencial para turismo de aventura, entre outros. Os empresários devem se atentar”, disse.

Por sua vez, Antônio Calassa Mendonça, dono do Bar do Mendonça, espera vender muita comida durante a festa. “Vou vender porções de peixe e caldo de peixe. Já comprei, fiz o preparo e agora vamos esperar começar a festa”, disse ele que pretende usar a renda extra para melhorar o próprio negócio. “O dinheiro será usado para investimentos no comércio”.

Mais conhecido como Sapo, Reinaldo Correia de Moura vai vender comida tradicional de comitiva, com pratos típicos dos peões pantaneiros. “Aqui a gente tem feijão tropeiro, arroz tropeiro, macarrão tropeiro e carne com mandioca. Espero que a festa seja muito boa. Estamos nos preparando faz tempo e seja o que Deus quiser, vai ser bom com certeza”.

Logo mais, às 18 horas acontece a abertura oficial e a abertura da praça de alimentação. Já às 22 horas, acontecem apresentações culturais e show com a dupla Alex & Yvan.

No dia 29, às 15 horas haverá roda de conversa, minicurso (Amor Peixe) e bibliofeira (recreação infantil). Às 18 horas abre a praça de alimentação e em seguida, às 19 horas, acontece concurso gastronômico.

Juliana Monteiro é a atração principal da noite, a partir das 22 horas. No último dia, às 07h30 tem corrida de Camisão ao morro do Paxixi, 9 horas canoagem e ação social, às 10 horas abre a praça de alimentação, e às 12 horas tem o resultado do concurso gastronômico.

Lino & Nando fecham as apresentações. As barracas serão montadas na rodovia MS-450, em frente à igreja, com autorização da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e Polícia Militar Rodoviária Estadual.

Colaboração de Luiz Guido Jr. e Ivynara Dias