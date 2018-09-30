Homem percebe que caiu em golpe após depositar R$ 200 na conta de estelionatário

Aquidauana
A vítima anunciou formas de manilha em site de compra e venda e depositou dinheiro para suposto comprador
Caso de estelionato aconteceu neste sábado (29). Por volta das 9 horas da manhã, um homem de 40 anos, residente no Bairro Serraria, em Aquidauana, recebeu a ligação de um suposto comprador de suas formas de manilha que foram anunciadas em um site de compra e venda.
O homem disse que compraria todas as suas formas, mas que a vítima deveria entrega-las numa fazenda localizada na BR 419, km 21. De acordo com o boletim de ocorrência, antes de sair para realizar a entrega, o vendedor recebeu uma nova ligação, pedindo um empréstimo de 200 reais, pois segundo o suspeito, sua filha estaria vindo de Três Lagoas e precisava do dinheiro e que pagaria tudo assim que entregasse a mercadoria.
Após o vendedor efetuar o depósito em uma conta da Caixa Econômica Federal, desconfiou de que foi vítima de golpe, já que o comprador não atendeu mais as ligações.
O caso foi parar na Delegacia de Polícia de Aquidauana para investigação, e o suspeito é o titular da conta na qual o dinheiro foi repassado.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS