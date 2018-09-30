Homem percebe que caiu em golpe após depositar R$ 200 na conta de estelionatário

Caso de estelionato aconteceu neste sábado (29). Por volta das 9 horas da manhã, um homem de 40 anos, residente no Bairro Serraria, em Aquidauana, recebeu a ligação de um suposto comprador de suas formas de manilha que foram anunciadas em um site de compra e venda.

O homem disse que compraria todas as suas formas, mas que a vítima deveria entrega-las numa fazenda localizada na BR 419, km 21. De acordo com o boletim de ocorrência, antes de sair para realizar a entrega, o vendedor recebeu uma nova ligação, pedindo um empréstimo de 200 reais, pois segundo o suspeito, sua filha estaria vindo de Três Lagoas e precisava do dinheiro e que pagaria tudo assim que entregasse a mercadoria.