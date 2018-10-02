Concurso gastronômico da Festa do Peixe revela talentos e fortalece a culinária aquidauanense

Nesse último final de semana, de 28 a 30 de setembro, Aquidauana sediou a 1ª Festa do Peixe de Camisão, realizada pela Prefeitura de Aquidauana sob coordenação da Fundação Municipal de Cultura e Turismo e apoio do Governo do Estado de MS.

Um dos atrativos de maior sucesso da festa foi a culinária. E não é por acaso, pois os pratos feitos à base de peixe ‘enchiam os olhos’ e conquistavam o paladar do público

A festa foi idealizada pela Administração Municipal para fomentar e impulsionar o turismo e a geração de renda para a comunidade local, promovendo também o acesso gratuito ao lazer e entretenimento.

O prefeito Odilon Ribeiro também destacou que outro objetivo importante da festa é de divulgar e valorizar a culinária regional que tem como grande atrativo o cardápio à base de peixes pantaneiros.

“Muita gente vem de fora e chega em Aquidauana, na cidade ou nossos distritos e aldeias, procurando por peixe, querendo comer uma porção de pintado, de costelinha de pacu, um pirão e, nada melhor, que ter uma festa para promover a nossa culinária”, explicou o prefeito.

Foi justamente a culinária que mais movimentou o evento, gerando renda aos cerca de trinta comerciantes da praça de alimentação da Feira do Peixe em Camisão. Quem visitou a praça de alimentação encontrava um cardápio variado e saboroso à base de peixes.

Além da praça de alimentação, a Festa do Peixe teve o próprio concurso gastronômico, em que participaram moradores da própria comunidade com pratos à base de peixe e elaborados seguindo receitas tradicionais e outras com toques e segredos de família para temperar e preparar o peixe.

No concurso gastronômico da Festa do Peixe, 10 receitas foram avaliadas e degustadas pelo corpo de jurados. Ao final, no domingo, 30, último dia do evento, após a apuração dos votos, o público conheceu as três receitas vencedoras do concurso: Campeão – Barraca da Eliani com a Coxinha de Filé de Tilápia, que recebeu 142,40 pontos e R$ 1 mil em premiação e certificado de melhor prato à base de peixe; 2º lugar – Barraca Amigos do Vovô com a Moqueca de Peixe, com 139,40 pontos, com premiação de R$ 500,oo e certificado; 3º lugar – Barraca do Neguinho com Porção de Filé, computando 137,70 pontos, com premiação de R$ 300,00 e certificado.

“Foi um sucesso o concurso gastronômico! As receitas apresentadas têm tudo para serem de fato inseridas no cardápio dos comércios do distrito e na cidade, inclusive, queremos até poder ter esses pratos para o público que frequenta a nossa Feira da Estação”, revelou Humberto Torres, diretor-presidente da Fundact.



