Prefeitura de Aquidauana retoma pavimentação no acesso ao Nova Aquidauana

Hoje, 02, a nova empresa licitada iniciou a pavimentação da rua Honório Simões Pires, na vila Cidade Nova, percorrendo o trecho da BR 419 até a Avenida Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana.

Essa pavimentação é um investimento no valor de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) e a prefeitura enfrentou um grande transtorno com as duas primeiras empresas licitadas que abandonaram a obra.

A prefeitura diante da desistência das empresas, acionou a justiça e deu início ao terceiro processo de licitação, sendo agora a vencedora a Construtora Gomes & Azevedo.

Todo esse projeto de pavimentação foi recuperado pelo prefeito Odilon Ribeiro no final do ano passado junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades.

Logo, a Secretaria Municipal de Planejamento fez as adequações nas planilhas orçamentárias e no projeto executivo, dando maior funcionalidade à obra e, principalmente, evitando que a Prefeitura Municipal tivesse que devolver recursos à União e ficasse inadimplente.

"Ficamos tão decepcionados quanto a população com esses percalços enfrentados com as empresas que agem dessa forma, iniciam e não concluem as obras. Mas o pior já passou e agora estamos aqui para continuar o foi iniciado e entregar essas ruas bonitas e pavimentadas para a comunidade e, principalmente, colocando fim no transtorno com o barro e a poeira”, afirmou o prefeito Odilon.

O morador da rua Honório Simões Pires, João Barbosa Ferreira, de 61 anos, residente há 8 anos no local disse que "agora é o fim do barro, da enxurrada, porque todas vez que chove ninguém pode entrar e sair de casa. Mas agora o dinheiro dos impostos estão voltando em asfalto, para melhorar a rua, pois é o que a população precisa".

Enquanto as máquinas e homens trabalham na pavimentação, a moradora da Nova Aquidauana, Antônia Chaparra Franco, observada o serviço e satisfeita afirmou que está satisfeita com a obra.

"Estou muito feliz, pois é o fim da buraqueira e vai melhorar muito para quem vai da Nova Aquidauana para o centro da cidade", afirmou a dona Antônia.

