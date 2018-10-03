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Clube de Tiro de Aquidauana sedia competição que envolve militares e policiais

Evento faz parte das comemorações do aniversário de 76 anos do Batalhão de Engenharia

Renan Nucci

Publicado em 03/10/2018 às 14:10

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O Clube de Tiro de Aquidauana sediou nesta terça-feira competição de disparos com armas curtas, em comemoração ao aniversário de 76 anos do 9° Batalhão de Engenharia de Combate, que tem sede no município. Participaram das disputas, além de militares do Exército Brasileiro, também policiais Civis, Militares e o Corpo de Bombeiros, bem como sócios do clube, em atividade que teve como objetivo, além de servir como treinamento, promover a integração.

“Estamos aproveitando a oportunidade para nos integrarmos com órgãos de segurança pública. É a oportunidade de não só estarmos nos adestrando, mas também promovendo integração com essas instituições. Para isso contamos com o apoio do clube de tiro, que nos cedeu a estrutura para que essa união fosse possível. Estamos muito felizes de podermos participar desta comemoração”, disse o coronel Fábio Bogoni, comandante do Batalhão.

Nelson Andrade Quelho, sócio proprietário e presidente do Clube de Tiro, disse que a entidade existe desde 1989 e é regulada pelo Exército. Há dois anos, depois que o estande de tiro do Batalhão foi interditado, os militares passaram a usar as dependências do clube. “O coronel Fábio Bogoni fez o convite para que todos pudessem participar e hoje estamos aqui realizando uma prova de tiro com armas curtas”, explicou Quelho.

Colaborou Ivynara Dias

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