“A mudança não vem só da política, ela começa pela gente”, diz prefeito Odilon

Durante votação na manhã deste domingo, por volta das 11 horas, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, disse que apesar das eleições, a transformação de um estado ou país começa a partir das pessoas. “A mudança não vem só da política, ela começa pela gente”, disse ele ao jornal O Pantaneiro, enquanto exercia seu direito à democracia na seção 61 da escola Cândido Mariano.

“A transformação começa dentro de casa, com a família. A escola sozinha não vai educar seu filho, ela vai dar instrução pedagógica para que ele cresça e se torne um bom profissional, um bom cidadão. A educação vem do berço e temos que reestruturar a família”, disse o prefeito, lembrando que o Brasil vive um momento de turbulência, com a classe política caindo em descrédito.

“Não tem salvador da pátria. Seja quem for eleito, vai ter dificuldade, pois a situação financeira não é boa, o país está dividido, com dificuldade e precisar se remodelado. Em nível estadual, o grande mérito de um gestor é manter o Estado em pé mesmo na crise, mas cada um tem sua opinião e pensa de seu modo. Espero que a eleição seja boa para o Brasil e para Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Para tanto, cobra que os eleitores exerçam seus direitos com sabedoria. “O Brasil demorou tanto para ter uma democracia e vejo gente desinteressada em votar. Não deixe seu político ser escolhido pelos outros. Vá para a urna. Em um momento tão importante, hoje é o dia do eleitor dar seu recado”.







