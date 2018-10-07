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Aquidauana

“A mudança não vem só da política, ela começa pela gente”, diz prefeito Odilon

Chefe do Executivo de Aquidauana votou por volta das 11 horas

Renan Nucci

Publicado em 07/10/2018 às 12:07

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Durante votação na manhã deste domingo, por volta das 11 horas, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, disse que apesar das eleições, a transformação de um estado ou país começa a partir das pessoas. “A mudança não vem só da política, ela começa pela gente”, disse ele ao jornal O Pantaneiro, enquanto exercia seu direito à democracia na seção 61 da escola Cândido Mariano.

“A transformação começa dentro de casa, com a família. A escola sozinha não vai educar seu filho, ela vai dar instrução pedagógica para que ele cresça e se torne um bom profissional, um bom cidadão. A educação vem do berço e temos que reestruturar a família”, disse o prefeito, lembrando que o Brasil vive um momento de turbulência, com a classe política caindo em descrédito.

“Não tem salvador da pátria. Seja quem for eleito, vai ter dificuldade, pois a situação financeira não é boa, o país está dividido, com dificuldade e precisar se remodelado. Em nível estadual, o grande mérito de um gestor é manter o Estado em pé mesmo na crise, mas cada um tem sua opinião e pensa de seu modo. Espero que a eleição seja boa para o Brasil e para Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Para tanto, cobra que os eleitores exerçam seus direitos com sabedoria. “O Brasil demorou tanto para ter uma democracia e vejo gente desinteressada em votar. Não deixe seu político ser escolhido pelos outros. Vá para a urna. Em um momento tão importante, hoje é o dia do eleitor dar seu recado”.


 


 

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