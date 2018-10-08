Semana começa com vagas de emprego em diversas áreas na região

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou as vagas de emprego para esta segunda-feira, confira

Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Açougueiro(experiente)

Atendente de farmácia(experiente)

Chapista de lanchonete(experiente)

Cozinheira(experiente)

Empregada doméstica nos serviços gerais(experiência e referência)

Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)

Vendedor pracista(CNH AB com 2 anos/ter experiência com vendas/ser responsável pois utilizará o carro da empresa que é monitorado)

Vagas regionais(rural/outras cidades):



Campeiro(experiência em carteira/solteiro)

Vagas exclusivamente para PCD (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA LEVE/TER LAUDOS)



Motorista de caminhão (CNH D/ter laudos)

Servente(ter laudos)

CASA DO TRABALHADOR - AQUIDAUANA/MS

Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto

Telefone: (67) 3241-5652



