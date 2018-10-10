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Promoção

Com loja em Aquidauana, Drogarias Ultra Popular sorteiam casa e nove carros 0 Km

A cada R$ 20 em compras, você aumenta suas possibilidades de concorrer aos prêmios

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2018 às 07:00

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As Drogarias Ultra Popular – a farmácia mais bara do Brasil, com unidades em Campo Grande (1 unidade), Aquidauana (1 unidade), Jardim (unidade) e Bela Vista (1 unidade),  participam da promoção nacional que vai premiar os clientes com uma casa e nove carros zero quilômetro.

 Para participar, basta cadastrar o código do cupom fiscal de compra no site https://promocao.farmarcas.stefaniniinspiring.com.br/ultrapopular/portal/ e concorrer. A cada R$ 20 em compras, você aumenta suas possibilidades de concorrer aos prêmios.

Além de Aquidauana, as Drogarias Ultra Popular também estão presentes nas cidades de Jardim, Bela Vista e Campo Grande, onde tem duas lojas. A empresa, presidente por Gerson Júnio Colevate e Marcia Colevate, é conhecida pelos descontos “agressivos”, que vão de 40% a 80% no preço dos medicamentos. O grupo forence marcas de referência, genéricos e similares, psicotrópicos (controlados) e perfumarias.

Equipe nota 10 da Drogaria Ultra Popular 

As lojas contam com farmacêutico integral, profissionais de atendimento com mais de 30 anos e ambiente todo climatizado. Os serviços de entrega não têm custo e os medicamentos levam o mesmo desconto de balção para entrega. Em Aquidauana, está localizada na Rua Sete de Setembro, 784, centro. Fones: (67) 3241 - 8737  e (67) 99628 - 7318.

Bela Vista -Avenida Barão de Ladário - 1868 - Centro

Campo Grande - Rua Jerônimo de Albuquerque - 1860 - Centro 

Jardim -  Avenida Duque de Caxias - 650 -  Centro

Confira os horários de atendimento

Segunda-feira a Sexta-feira – 07:00h / 19:00h (sem intervalo para o almoço);

Sábados: 07:00h as 18:00h;

Feriados: 07:00h as 12:00h.

 

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