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Prefeitura de Aquidauana antecipa primeira parcela do 13º salário aos servidores

Serão injetados na economia local cerca de R$ 1,6 milhão de reais

Renan Nucci

Publicado em 10/10/2018 às 15:23

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O prefeito Odilon Ribeiro anunciou nesta quarta-feira, 03, que no próximo dia 10 de outubro, todos os servidores da Prefeitura de Aquidauana irão receber a primeira parcela do 13º salário, quitada pela administração municipal antecipadamente.

Com o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário do funcionalismo público municipal, serão injetados na economia local cerca de R$ 1,6 milhão de reais. Esse recurso só foi possível de ser alocado para pagar antecipadamente graças ao planejamento financeiro e administrativo adotado pelo prefeito e por sua equipe das Secretarias Municipais de Finanças e Administração.

“Nestes quase dois anos da nossa gestão conseguimos trabalhar com a máquina enxuta, com os pés no chão, procurando tocar as obras que estavam paradas e dar o devido andamento que o município precisa para se desenvolver. Viemos utilizando os recursos dentro das prioridades que temos, que são os serviços essenciais, as contrapartidas das obras e o salário pago em dia para os nossos servidores”, detalhou o prefeito Odilon Ribeiro.

Desde que assumiu a gestão, em janeiro de 2017, conforme pontuou o prefeito Odilon, todos os servidores municipais de Aquidauana têm recebido seus salários pagos em dia, atitude da Administração Municipal que garante o respeito ao direito dos servidores.  Assim, a última parcela do 13º salário será quitada no mês de dezembro.

“Quem trabalha é porque precisa e espera do empregador o respeito o quitar o salário em dia. Aqui, com todas as dificuldades e a crise financeira que o nosso país enfrenta, nós procuramos administrar financeiramente sempre dentro das possibilidades que temos”, explicou o prefeito Odilon.
 

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