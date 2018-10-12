Simasul faz atividade alusiva ao Dia das Crianças a filhos de trabalhadores

Equipe de colaboradores e diretores da SIMASUL

Como forma de valorização e reconhecimento do ser humano, a siderúrgica Simasul realizou nesta quarta-feira atividade alusiva ao Dia das Crianças com filhos dos colaboradores na sede em Aquidauana. Centenas de crianças, acompanhadas dos pais, participaram de brincadeiras e um encontro especial, que teve como objetivo aproximar ainda mais os trabalhadores e a empresa. Mais eventos como este estão previstos até o final do ano.

A Gerente Administrativa Meiriely Alves Gonçalves Fernandes, que falou em nome do pai José Afonso Gonçalves, Diretor Executivo da Simasul, disse que a atividade foi uma forma de demonstrar como a Direção está preocupada com o bem estar de todos os envolvidos no processo de produção. “É um prazer compartilhar de um momento desse com nossos funcionários e filhos, que passaram por momentos difíceis conosco. Conseguimos recuperar e estamos agora retribuindo; dando um pouco mais de alegria às crianças”, disse Meiriely.

“A empresa está de parabéns, não só por esta atividade, mas por todas as outras atividades que já fez. É importante para nós, que nos proporcionem mais momentos de alegria com nossos filhos, ainda mais agora, na véspera do Dia das Crianças”, disse Nelson Ramão Marcelo de Souza, 53 anos, funcionário da empresa há 8 anos.

Líder de transporte de máquinas e caminhões, Valdir da Silva, que há dez anos está na Simasul, também agradeceu. “É importante ver nossos filhos aqui, aprendendo, se divertindo. Isso mostra a valorização do funcionário e é um incentivo a mais para a gente”, reforçou.

Mais atividades

Meiriely lembrou que hoje a empresa emprega diretamente 260 pessoas, além de terceirizados e fornecedores de matéria-prima para a produção. Atualmente opera na capacidade total, superando a marca de sete mil toneladas de Ferro Gusa por mês. Por este motivo, também aumentam as responsabilidades com o bem estar dos trabalhadores e com o Meio Ambiente.

“Temos realizado vários eventos como palestras e treinamentos. Todo mês fazemos uma festa para os aniversariantes, com a Direção, Líderes dos setores e os trabalhadores e agora, em Dezembro, vamos realizar uma comemoração natalina, algo que já não fazíamos há muitos anos”, explicou.

A empresa, que envia mercadorias para Piracicaba (SP), atende a todas as exigências ambientais solicitadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Estamos sempre preocupados e cumprimos todas as exigências legais. Acredito que a maioria das pessoas sabem da importância da empresa para a economia de Aquidauana”.

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