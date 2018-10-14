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Dupla com cerveja e maconha é flagrada pela PM derrapando pneus em rotatória

Os dois rapazes foram abordados após fazer a manobra na Avenida Doutor Sabino

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/10/2018 às 09:42

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Neste sábado (13) por volta das 23h15, dois rapazes, o motorista de 26 anos e o passageiro de 23 anos estavam em um Fiat Palio na Avenida Doutor Sabino, Bairro Alto, em Aquidauana, quando realizaram uma manobra perigosa na rotatória central, arrastando os pneus do veículo.

Uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas no local, avistou e abordou os rapazes no Palio, próximo a um posto de combustíveis. O condutor (26) não possuía a CNH para veículo de passeio, apenas para pil9otar moto (A) e estava em visível estado de embriaguez. Dentro do automóvel, foi encontrada uma lata de cerveja aberta e uma porção de maconha.

O passageiro, de 23 anos assumiu ser o dono da droga e o motorista confessou que estava bebendo dentro do carro, após ser constatado que tinha dificuldade de equilíbrio, fala alterada, roupas desalinhadas e falta de coordenação motora.

Os policiais militares tiveram que algemar os rapazes, que, segundo o boletim de ocorrência, estavam bastante alterados. Ambos foram entregues à DP de Aquidauana, sendo o condutor preso em flagrante e o carona liberado mais tarde.

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