Acidente entre Anastácio e Águas do Miranda deixa uma mulher ferida

Policial
Caso ocorreu ontem altura do KM 34 da rodovia MS-345
Uma mulher se feriu em acidente de trânsito entre carro e uma caminhonete ocorrido por volta das 16 horas deste domingo, na rodovia MS-345, entre a cidade de Anastácio e o distrito de Águas do Miranda, município de Bonito. Um GM Monza bateu na traseira de uma caminhonete GM S10 que teria parado repentinamente na via.
Segundo o boletim de ocorrência, na altura do quilômetro 34, seguiam um Astra e a S-10 que pararam de uma vez. O Monza vinha logo atrás e bateu na traseira da caminhonete. Após o impacto, o ocupante do Astra teria descido com objeto enrolado em pano vermelho e entregue para sua mãe, que era passageira da S10 e dito: “Qualquer coisa a senhora sabe o que fazer”.
Em seguida, este mesmo homem prestou socorro à mulher que era passageira do Monza e a levou para o Posto 21, onde ela se encontrou com o Corpo de Bombeiros e foi levada ao hospital. O motorista do Monza, que não era habilitado, disse ter se sentido ameaçado com o a postura do condutor do Astra e acreditava que ele estaria armado. No entanto, a Polícia Militar foi acionada e não encontrou arma. O Monza foi apreendido e o motorista levado à Delegacia de Polícia Civil.
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