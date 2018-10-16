PM reforça fiscalização nos distritos de Camisão e Piraputanga

Durante o feriado prolongado (de 11 a 14 de outubro), as equipes de serviço de Radiopatrulha de Camisão e Piraputanga (Subtenente PM Márcio, Sargento PM Ubirajara e Soldado Júnior) reforçaram o policiamento ostensivo nos distritos. Por ser um local turístico, tais localidades por vezes se tornam ambientes de concentração de pessoas que curtem lazer e o turismo ecológico.

Além da aproximação com os moradores locais e turistas, as guarnições também realizaram blitz de trânsito, a fim de proporcionar um ambiente de maior tranquilidade aos moradores e visitantes. Os pontos de acesso ao distrito também foram alvos dos trabalhos, com abordagens a pessoas em atitude suspeita e consulta de dados.

O maior objetivo desse tipo de ação é mostrar que o 7º Batalhão PM não concentra suas atividades apenas nas cidades sob sua responsabilidade, mas atua também nos distritos, inibindo o cometimento de crimes e garantindo a ordem.